Solar-Treibstoff für Pistenfahrzeuge

Die Pistenfahrzeuge in Arosa und Lenzerheide fahren bald mit Solar-Diesel. (Archivbild) Foto: ARNO BALZARINI

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die synthetischen Treibstoffe werden aus Solarenergie hergestellt und seien mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren kompatibel, hiess es am Dienstag in einer Mitteilung. Ab 2027 in einem Werk in Spanien hergestellt, soll der Solar-Diesel anschliessend «langfristig» in den Bündner Bergen zur Pistenpräparation eingesetzt werden. Der Vertrag ist vorerst auf fünf Jahre ausgelegt, hiess es bei Synhelion auf Anfrage von Keystone-SDA.

Zuletzt schloss auch der Flughafen Zürich vor rund einem Monat einen Vertrag mit Synhelion ab. Konkret wird die Flughafenbetreiberin ab 2027 vom Schweizer Unternehmen jährlich 30'000 Liter Solar-Diesel für den Betrieb der Passagierbusse beziehen.