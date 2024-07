Am Samstagnachmittag ist es auf der Italienischen Strasse H13 zu einer Frontalkollision zwischen einem Personenwagen und einem Töff gekommen. Eine Person verstarb und zwei weitere Unfallbeteiligte wurden verletzt.

Heftiger Unfall in Sufers GR

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 57-jähriger Mann kurz vor 15 Uhr mit seinem Töff auf der Italienischen Strasse von Splügen GR kommend in Richtung Andeer GR. Höhe Sufers GR, beim dortigen Anschluss auf die A13, schloss er auf einen Personenwagen auf und überholte diesen kurz darauf. Zur gleichen Zeit fuhr ein 70-jähriger Mann mit einer Mitfahrerin in einem Personenwagen in Richtung Sufers. Aus noch ungeklärten Gründen kam es zu einer heftigen Frontalkollision zwischen dem Auto und dem Töff, wobei der Töfffahrer noch auf der Unfallstelle verstarb. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden vor Ort durch ein Team der Rega und der Rettung Mittelbünden notfallmedizinisch versorgt und anschliessend mit der Ambulanz ins Spital Thusis überführt.

Während des Einsatzes an der Unfallstelle war die Strasse H13 für rund vier Stunden für jeglichen Verkehr gesperrt. Für die Reinigung der Fahrbahn standen Mitarbeiter des Tiefbauamtes Graubünden im Einsatz. Der genaue Unfallhergang wird durch die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Graubünden abgeklärt.