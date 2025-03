Auf der N29 bei Rona kam es am Montagmorgen zu einer schweren Kollision zwischen zwei Autos. Foto: Kanton Graubünden

Auf einen Blick Frontal-seitliche Kollision zweier Autos auf N29 in Rona, zwei Verletzte

18-jähriger und 33-jähriger Autofahrer in entgegengesetzte Richtungen unterwegs

Unfall ereignete sich kurz vor 06.40 Uhr nahe der Juliabrücke Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Daniel Macher Redaktor News

Am Montag ist es auf der Nationalstrasse N29 in Rona GR zu einer frontal-seitlichen Kollision zweier Autos gekommen. Die beiden Lenker wurden dabei verletzt. Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Graubünden fuhr ein 18-jähriger Autolenker am Montag kurz vor 06.40 Uhr auf der Nationalstrasse N29 von Bivio in Richtung Savognin. Aus der Gegenrichtung nahte ein 33-jähriger Fahrer. Die beiden Fahrzeuge kollidierten auf der Geraden nahe der Juliabrücke frontal-seitlich miteinander.

Das Fahrzeug des 18-Jährigen kam links von der Strasse ab, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand. Das Auto des 33-Jährigen kam auf derselben Seite neben der Strasse zum Stillstand. Der 33-Jährige konnte sich selbst aus dem Auto befreien und der 18-Jährige wurde von der Strassenrettung der Feuerwehr Surses aus dem Auto geborgen. Zwei Teams der Rettung Mittelbünden betreuten die beiden leicht bis mittelschwer verletzten Männer und transportierten sie in die Spitäler nach Savognin und Thusis.