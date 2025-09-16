Am Wochenende rumorte es im Unterengadin. In der Val Zuort ereignete sich am Sonntag ein Steinschlag. Was die Gemeinde zu dem Vorfall mitteilt.

Die Gesteinsmasse landete auf dem Gletscher. Foto: rtr

Darum gehts Felssturz zwischen Piz Pisoc und Piz Zuort auf Gletscher

Gefahrenspezialist hinzugezogen, weitere Rutschungen möglich

500'000 Kubikmeter Gestein fielen, weitere 50'000 könnten folgen

Marian Nadler Redaktor News

Das Gestein löste sich laut Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) zwischen dem Piz Pisoc und dem Piz Zuort. Anschliessend fiel es auf den Gletscher und kam dort zum Stillstand. Das bestätigte die Gemeinde Scuol gegenüber RTR.

Zuvor war die Lage per Helikopter untersucht worden. Die Gemeinde hat einen Gefahrenspezialisten des Kantons hinzugezogen. Eine halbe Million Kubikmeter Gestein soll heruntergekommen sein.

Eine Gefahr für Leib und Leben besteht laut der Gemeinde nicht. Allerdings muss mit weiteren Rutschungen gerechnet werden. Weitere 50'000 Kubikmeter könnten noch ins Tal gelangen. Die Wanderwege in der Val Zuort bleiben vorerst offen, sollen aber in der Steinschlagzone nicht betreten werden.