Darum gehts
- Frontalkollision auf Julierstrasse bei Rona. Drei Personen ins Spital gebracht
- 40-jähriger Fahrer kollidierte beim Überholen mit entgegenkommendem Auto
- Zwei Helikopter und eine Ambulanz im Einsatz, Atemalkoholtest positiv
Ein Mann (40) fuhr am Mittwoch kurz vor 18 Uhr auf der Nationalstrasse N29 von Tinizong in Richtung Rona. Er setzte zu einem Überholmanöver an und kollidierte frontal mit einem Auto aus der Gegenrichtung. In diesem Wagen sass ein 58-Jähriger. Er musste durch die Feuerwehr Sursees mit Brechwerkzeug aus dem Auto befreit werden.
Beide Lenker wurden durch zwei Helikopter der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Die Mitfahrerin des 58-Jährigen wurde durch eine Ambulanz des Rettungsdienstes Mittelbünden nach Thusis ins Spital gebracht.
Der Atemalkoholtest des 40-Jährigen fiel laut der Kantonspolizei Graubünden positiv aus. Für die Strassenreinigung standen Mitarbeitende des Tiefbauamts Graubünden im Einsatz. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden durch die Kantonspolizei Graubünden zusammen mit der Staatsanwaltschaft aufgenommen.