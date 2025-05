Feuer in Trimmis GR Brand in Kehrichtverbrennungsanlage ausgebrochen – Feuerwehr im Einsatz

In der Kehrichtverbrennungsanlage in Trimmis GR ist am frühen Samstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Der Einsatz dauerte am Mittag noch an, wie die Betreiberin Gevag mitteilte.

Publiziert: vor 17 Minuten | Aktualisiert: vor 16 Minuten