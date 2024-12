Zwei Männer randalierten am Donnerstagabend am Bahnhof in Landquart. Als ein Passagier, der gerade einen Zug verlassen hatte, die Personen darauf ansprach, geriet er ins Visier der Männer.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Foto: Kapo GR

Auf einen Blick Mann in Landquart von zwei Unbekannten angegriffen und verletzt

Opfer forderte randalierende Männer auf, damit aufzuhören

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein Mann (51) fuhr mit dem Zug von Zürich kommend, nach Landquart GR. Um 23.38 kam er in der Gemeinde an, als er zwei randalierende Männer auf dem Perron 2/3 beobachtete. Er forderte sie auf, damit aufzuhören. Dabei kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung.

In deren Verlauf griffen die beiden Unbekannten den 51-Jährigen an und verletzten diesen mittelschwer. Nach seiner Flucht wurde er von einem Familienangehörigen zur medizinischen Behandlung ins Spital nach Schiers transportiert. Die beiden Unbekannten werden aufgefordert, sich bei der Kantonspolizei Graubünden zu melden. Gesucht werden auch Personen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können – Meldungen bitte an den Polizeistützpunkt Montalin in Landquart unter der Telefonnummer 081 257 66 60.