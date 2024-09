In Chur kam es am Samstag zu einem Unfall, als ein Fahrschüler wegen eines Büsi abrupt bremste. Der nachfolgende Wagen konnte nicht ausweichen und kollidierte. Beide Insassen des Fahrschulwagens wurden verletzt, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Am Samstag kurz nach der Mittagszeit war ein Fahrschüler (17) in Begleitung des Fahrlehrers auf der Deutschen Strasse in Richtung Chur unterwegs. Wegen eines Büsi, das auf die Strasse sprang, machte der Fahrschüler eine Vollbremsung. Der nachfolgende Personenwagenlenker versuchte auszuweichen. Er kollidierte jedoch mit der rechten Fahrzeugfront seines Fahrzeuges mit dem linksseitigen Heck des Fahrschulwagens.

Das Büsi ist wegen des Bremsmanövers erschrocken und ist von der Strasse gerannt. Beide Personen im Fahrschulwagen wurden verletzt. Sie suchten von sich aus einen Arzt auf. Die stark beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.