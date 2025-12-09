60-Jähriger stürzt mit Auto in Graubünden den Hang hinunter

Darum gehts
- 60-Jähriger stürzt Auto in Tiefencastel GR Abhang hinunter
- Feuerwehr Surses sichert Fahrzeug und rettet verletzten Fahrer
- Auto stürzte etwa 30 Meter den Hang hinunter
Ein 60-Jähriger stürzt mit seinem Auto in Tiefencastel GR einen Hang hinunter. Der Fahrer war kurz nach 9 Uhr von Savognin GR herkommend in Richtung Tiefencastel unterwegs. Dabei geriet er nach links auf die Gegenfahrbahn und anschliessend auf die linksseitige Leitplanke. Das Fahrzeug hob daraufhin ab und stürzte sich mehrfach überschlagend rund dreissig Meter den Abhang hinunter, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt.
Per Helikopter evakuiert
Einsatzkräfte der Strassenrettung der Feuerwehr Surses sicherten das Fahrzeug gegen ein weiteres Abrutschen und bargen den verletzten Mann aus dem Autowrack. Ein Team der Rettung Mittelbünden versorgte ihn notfallmedizinisch, bevor er mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen wurde.
Das Unfallfahrzeug musste mit einem Lastwagenkran geborgen und abtransportiert werden. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei Graubünden die genaue Unfallursache ab, heisst es in der Mitteilung.