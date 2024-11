Zwei Schwerverletzte nach Arbeitsunfällen in Grüsch und Davos

In Grüsch hat sich am Montagmittag ein 27-jähriger Mann bei einer Explosion im Gesicht und an den Händen schwer verletzt. In Davos geriet die Hand einer 25-jährigen Frau in einen Cutter. Sie wurde ebenfalls schwer verletzt.

In Grüsch und Davos laufen Ermittlungen der Polizei zu zwei Arbeitsunfällen. (Archivbild) Foto: GIAN EHRENZELLER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Gegen 13.50 Uhr sei ein 27-Jähriger in Grüsch in einer Garage dabei gewesen, ein Eisenrohr in einer Garage mit einer Trennscheibe zu kürzen, teilte die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag mit. Dabei entzündete ein Funke eine noch unbekannte Substanz. Dies löste eine Detonation aus. Der schwer verletzte Mann musste mit dem Helikopter in ein Spital nach Zürich geflogen werden.

Nur wenige Minuten später geriet laut Polizeimitteilung in einem Lebensmittelbetrieb in Davos die rechte Hand einer 25-jährigen Frau in einen Cutter, einer Maschine, mit der Lebensmittel zerkleinert werden. Sie wurde ins Kantonsspital nach Chur geflogen. Zur Betreuung der Mitarbeitenden wurde das Care-Team Grischun aufgeboten. Zu beiden Arbeitsunfällen laufen Ermittlungen.