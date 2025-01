Nach einem Lawinenabgang in Parpan GR sind Einsatzkräfte im Gebiet unterwegs, um nach möglichen Verschütteten zu suchen.

Lawinenabgang in Parpan GR – Suche nach Verschütteten

1/2 Ob sich Personen in dem Gebiet aufhielten, als die Lawine abging, ist unklar. Foto: Leserreporter

Johannes Hillig Redaktor News

Aufregung im Skigebiet Parpan im Kanton Graubünden: Einsatzkräfte sind derzeit mit Grossaufgebot im Gebiet, nach dem eine Lawine am Mittwoch runterkam. Laut Leserreporter sind zwei Helikopter in der Luft, um die Kräfte am Boden zu unterstützen.

Die Kantonspolizei Graubünden bestätigt auf Anfrage von Blick, dass derzeit ein Einsatz läuft. Ob sich Personen in dem Gebiet befanden, als die Lawine abging, ist noch unklar.