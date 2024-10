Am Mittwochabend brennt das Berghaus Foppa in Flims GR. Feuerwehr und Polizei sind zu dem beliebten Restaurant ausgerückt.

Berghaus Foppa in Flims GR brennt

Das Berghaus Foppa in Flims brennt am Mittwochabend lichterloh. Foto: Leserreporter 1/5

Marian Nadler Redaktor News

Am Mittwochabend steht das Berghaus Foppa in Flims im Kanton Graubünden in Flammen. Das zeigen Bilder von Leserreportern. Flammen lodern aus dem Dach.

Die Kantonspolizei Graubünden bestätigt auf Anfrage einen Einsatz. Polizei und Feuerwehr seien vor Ort. «Die Löscharbeiten sind im Gange», so ein Sprecher. Weitere Angaben konnte der Sprecher zunächst nicht machen. Ob sich zum Zeitpunkt des Brandes Personen in dem Gebäude befanden, ist noch unklar.

Beliebtes Bündner Restaurant

Ein Leserreporter beobachtete die Entwicklung aus einigen Kilometern Ferne. «Das Bergrestaurant befand sich den ganzen Sommer im Umbau – und jetzt das. Zunächst sah man nur den Rauch im Dunkeln, jetzt steht es in Vollbrand. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, aber sie hatten noch keine Chance, den Brand einzudämmen.»

Das Berghaus Foppa ist ein beliebtes Restaurant in der Bündner Gemeinde. Es liegt auf 1424 Meter über Meer.