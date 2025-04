Dreistündige Suchaktion Bergretter finden vermissten Mann in Trins GR

Bergretter haben am Montagabend in Trins GR einen vermissten 66-Jährigen nach einer mehr als dreistündigen Suchaktion in Trins GR leicht verletzt gefunden. Der Mann wurde zur Behandlung in eine Arztpraxis gebracht.

