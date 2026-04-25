Am Freitag ist es auf der Deutschen Strasse H3 in Zizers zu einer seitlichen Frontalkollision zwischen zwei Autos gekommen. Alle Beteiligten wurden verletzt.

Janine Enderli Redaktorin News

Gegen 17.55 Uhr fuhr ein 74-jähriger Autofahrer am Freitag in Begleitung einer Beifahrerin von Trimmis GR kommend auf der Deutschen Strasse H3 in Richtung Zizers GR.

Zum gleichen Zeitpunkt befand sich ein 43-jähriger Mann auf der Fahrt vom Kreisel kommend in Richtung Trimmis. Über die Einspurstrecke beabsichtigte dieser nach links abzubiegen. Aus noch nicht vollständig geklärten Gründen kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einer seitlichen Frontalkollision.

Drei Verletzte

Durch den heftigen Aufprall zogen sich die beiden Autolenker sowie die Beifahrerin Verletzungen zu. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung durch drei Teams der Rettung Chur wurden sie ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überführt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sodass diese abgeschleppt werden mussten.

Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr in Richtung Trimmis für rund zwei Stunden gesperrt. Im Einsatz standen neben Mitarbeitern der Kantonspolizei, drei Teams der Rettung Chur sowie 22 Feuerwehrleute der Strassenrettung der Feuerwehr Landquart. Die Kantonspolizei Graubünden klärt den genauen Unfallhergang ab.