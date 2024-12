Lawinenabgang am Oberalppass: Ein rund 30 Meter breites Schneebrett löste sich am Samstagnachmittag und verschüttete drei Personen. Ein Alpinist musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Eine Person musste von der Rega ins Spital geflogen werden. Foto: Rega

Janine Enderli Redaktorin News

Im Rahmen eines Lawinenkurses hielten sich am Samstag rund 40 Personen an einem Hang in der Nähe der Passhöhe des Oberalppasses auf.

Plötzlich löste sich ein Schneebrett: Durch den Abgang des 30 Meter breiten Stücks wurden drei Personen im Gelände verschüttet. Sofort alarmierte ein Gruppenleiter die nationale Luftrettungszentrale der Rega via Rega-App, die den genauen Standort des Alarmierenden an das Einsatzleitsystem übermittelt.

Sofort machte sich eine Rega-Crew auf den Weg an die Unfallstelle und barg die Verschütteten. Eine Person musste zur Kontrolle ins Spital gebracht werden, teilt die Rettungsflugwacht in einem Communiqué mit.