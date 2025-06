In Graubünden werden über ein neues Portal Daten der Verwaltung kostenlos und öffentlich zugänglich angeboten. (Archivbild) Foto: GIAN EHRENZELLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Kanton erhebe und unterhalte eine Vielzahl an öffentlichen Verwaltungsdaten, heisst es in der Mitteilung des Kantons vom Donnerstag. Diese seien in einer zunehmend datengetriebenen Welt von unschätzbarem Wert. Deshalb stellt sie der Kanton nun auf einem neuen Datenportal (data.gr.ch) für die freie Weiternutzung zur Verfügung.

Das Angebot soll in Zusammenarbeit mit den Dienststellen in den nächsten Jahren laufend ausgebaut werden. Aktuell finden sich dort etwa statistische Angaben zur Wohnbevölkerung oder zum Tourismusangebot.

Die Daten könnten für innovative Vorhaben, Geschäftsideen und für die Entwicklung von Applikationen verwendet werden, heisst es in der Mitteilung. Sie sind deshalb in einem standardisierten Format erfasst worden.

Zum Angebot werden auch Visualisierungen zu ausgewählten Themen gehören. Geplant sind weiter «Dashboards», die zu verschiedenen Themen einen tagesaktuellen Überblick über Entwicklungen in stark nachgefragten Themen bieten.