In Sils kam es am Donnerstagmorgen zu einer Kollision zwischen einem Pick-up und einem Lastwagen. Der Geländewagen landete daraufhin im Inn.

1/4 Das Auto liegt halb-seitlich im Wasser. Foto: Leserreporter

Janine Enderli Redaktorin News

Spektakulärer Unfall bei Sils GR: Wie ein Leserreporter berichtet, prallten am Donnerstagmorgen im Engadin ein Geländewagen und ein Lastwagen zusammen. Der Mann wurde Zeuge der Geschehnisse.

«Das Auto fuhr von Silvaplana kommend Richtung Sils, geriet auf die Gegenfahrbahn und streifte mit dem vorderen linken Rad den entgegenkommenden Lastwagen.» Dabei verlor der Pick-up offenbar ein Rad und landete anschliessend im Inn. «Zuvor hat sich das Auto sogar überschlagen.»

Wagen liegt halb im Wasser

Bilder des Leserreporters zeigen, wie der Geländewagen halb seitlich im Wasser liegt. Er musste mittels Hebearm geborgen werden.

Glücklicherweise wurde niemand bei dem Unfall verletzt. Auf Anfrage bestätigt die Kantonspolizei Graubünden einen Einsatz. Zusätzlich zu der Patrouille war die Feuerwehr wegen auslaufenden Öls im Einsatz.