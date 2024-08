Am Donnerstag stürzt ein junger Mann im Kanton Graubünden in eine Gletscherspalte. Die Rega musste ihn nach der Bergung ins Spital fliegen.

Der Mann musste schwer verletzt ins Spital geflogen werden.

Marian Nadler Redaktor News

Am Donnerstag ist im Berninagebiet ein Alpinist in eine Gletscherspalte gestürzt. Die Rega flog den Schwerverletzten nach der Bergung in ein Spital. Das schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Pressemitteilung.

Kurz nach 18.30 Uhr erreichte die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden die Nachricht, wonach die Rega einen Alpinisten schwer verletzt in das Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen habe. Gemäss ersten Erkenntnissen stürzte der Bulgare (22) am Donnerstagnachmittag am Spallagrat in eine Gletscherspalte.

Weitere Berggänger beobachteten den Sturz und alarmierten die Schweizerische Rettungsflugwacht. Zusammen mit der Rega-Crew konnten sie den Mann bergen, welcher anschliessend ins Kantonsspital Graubünden überflogen wurde. Die Alpinpolizei der Kantonspolizei Graubünden klärt die Umstände des Sturzes ab.