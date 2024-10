Die Anschuldigungen sind schockierend. Ein Bündner Richter soll Ende 2021 eine damals 24-jährige Praktikantin in seinem Büro vergewaltigt haben. Hinzu kommen Bedrohungen in Brief-, Chat- und verbaler Form. Die Strafanzeige von damals beschreibt eine hässliche Tat.

Am Verwaltungsgericht Graubünden in Chur soll ein Richter eine Praktikantin vergewaltigt haben. Foto: Google Streetview

Auf einen Blick Mutmassliche Vergewaltigung und Nötigung am 13.12.2021 im Büro

Der Beschuldigte nutzte seine Machtposition laut Anklage aus, um sexuelle Handlungen zu erzwingen

Mehrfache schriftliche, verbale und tätliche Belästigungen während des Praktikums

Anonyme Drohungen im September 2023 gegen mutmassliche Geschädigte

vor 5 Minuten vor 5 Minuten Anwalt des Beschuldigten fordert Klärung Der Anwalt von Manuele G. hat ein Problem mit dieser genannten Anonymität. Es könne nicht sein, dass sein Mandant als einziger genannt würde, das Opfer aber komplette Anonymität geniesse. Er fordert nun, dass auch Manuele G. und sämtliche Befragten, Zeugen oder Beteiligte des Prozesses vor Gericht anonymisiert werden müssen. Für Sie Leserinnen und Leser hat das keine Auswirkung: Blick hat den angeklagten Manuele G.* bereits im Vorfeld konsequent anonymisiert. Für die Leute im Gerichtssaal aber heisst das: Warten. Das Gericht zieht sich zurück und berät über den Antrag des Anwalts von Manuele G. vor 14 Minuten vor 14 Minuten Absoluter Schutz der Identität Die Richterin macht Vorbemerkungen. Es geht um den absoluten Schutz der Identität des Opfers. Diese sitzt auch nicht im Raum, sondern befindet sich in einem Übertragungsraum. Die Verhandlung wird per Film und Audio in diesen Raum gestreamt. Zudem müssen alle nicht akkreditierten Berichterstatter und die Besucherinnen und Besucher den Saal verlassen, wenn die Praktikantin befragt wird. Heute werden die Beteiligten im Vergewaltigungsfall befragt, morgen folgen die Plädoyers der beiden Parteien. vor 20 Minuten vor 20 Minuten Verhandlung beginnt Der Angeklagte Manuele G. betritt den Verhandlungssaal. In der Hand hält er sein Baseballcap, das er vor dem Gebäude noch getragen hatte. Auch sein Rucksack, den er als Schutzschild vor seinem Gesicht hielt, ist mit dabei. Er wirkt ziemlich angespannt, als er energischen Schrittes den Raum betritt. Die vorsitzende Richterin Bettina Flütsch begrüsst die Anwesenden. vor 25 Minuten vor 25 Minuten In ein paar Minuten geht es los In wenigen Minuten geht es vor dem Regionalgericht Plessur los. Die Sicherheitsvorkehrungen sind moderat. Sämtliche Besucherinnen und Besucher müssen sich ausweisen, bevor sie den Gerichtssaal betreten dürfen. Der Angeklagte ist noch nicht im Gerichtssaal erschienen. Auch die Besucherzahl hält sich in Grenzen. Der Andrang ist, obwohl es sich um einen öffentlichen Prozess handelt, nicht riesig.

Opfer und Täter werden einzeln befragt, die beiden sollen sich möglichst nicht begegnen, so die Anordnung des Gerichts. vor 34 Minuten vor 34 Minuten Richter versteckt sich hinter Rucksack Zum Prozess kommt Manuele G. leger in Jeans und weissen Sneakern. Sein Gesicht schützt der Angeklagte auf dem Weg zum Gericht mit einem Rucksack. Er hält ihn sich vor das Gesicht und verschwindet dann im Gebäude. 30.10.2024, 17:22 Uhr 30.10.2024, 17:22 Uhr Um 9 Uhr geht es los Willkommen beim Liveticker zum Vergewaltigungsfall in Chur. Im Dezember 2021 soll der damalige Verwaltungsrichter Manuele G. eine damals 24-jährige Praktikantin in seinem Büro vergewaltigt haben. In den Monaten zuvor soll der Richter die junge Frau immer wieder sexuell belästigt haben. Er streitet sämtliche Vorwürfe ab und sagt, der Sex sei einvernehmlich gewesen. Die Verhandlung beginnt um 9 Uhr. Blick erhält die Anklageschrift im Fall um 8.30 Uhr. Ende des Livetickers

Dass sich ein Richter einmal auf der Anklagebank wiederfindet, ist eine Ausnahme. Dass er sich wegen Vergewaltigung verantworten muss, ist ein Skandal, der mit seinem Bekanntwerden im Jahr 2022 im Bergkanton Graubünden hohe Wellen schlug.

Denn Manuele G.* arbeitete nach dem Vorfall ein ganzes Jahr als Richter am Verwaltungsgericht Graubünden weiter, als wäre nichts gewesen. Erst Recherchen des Portals «Inside Justiz», der «SonntagsZeitung» und «Südostschweiz» und eine Strafanzeige brachten den angesehenen Juristen später aber zu Fall.

Heute Donnerstag muss der Ex-Richter als Angeklagter vor Gericht antraben – vorgeworfen werden ihm Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und Ausnützen einer Notlage. Die Frage, ob dem Bündner Richter wirklich vor einem Bündner Gericht der Prozess gemacht werden sollte, sorgte schon im Vorfeld für viel Gesprächsstoff.

Erst bot er ihr Tee an, dann fiel er über sie her

Die Informationen, die das Regionalgericht Plessur in Chur GR im Vorfeld der Gerichtsverhandlung preisgibt, sind spärlich. Die Anklageschrift, ein wichtiges Dokument in einem Strafverfahren, wird erst kurz vor Prozessbeginn an Medienschaffende herausgegeben.

Blick liegt die Strafanzeige der Anwältin der betroffenen Praktikantin aus dem März 2022 vor. Demnach bestellte der Richter die Frau am Abend des 13. Dezember 2021 zu sich ins Büro. Er wolle mit ihr noch zu bearbeitende Fälle besprechen.

Er habe ihr Tee angeboten und die Vorhänge zugezogen. Erst sprachen sie über Berufliches, Privates und Halbprivates. Dann hörten die beiden die Eingangstür des Gerichtsgebäudes ins Schloss fallen – sie waren allein.

Nach der Tat versagten ihr die Beine

Sofort habe der Richter angefangen, die junge Praktikantin zu küssen und unter ihr T-Shirt zu fassen. Als sie sich dagegen wehren wollte, habe sie nicht gemerkt, dass er ihr bereits die Hose geöffnet hatte. «Er schob ihr unerwartet seine Hand in ihre Unterhose, während er sich gleichzeitig mit der anderen Hand selbst befriedigte», steht in der Strafanzeige.

Die Frau soll ihm gesagt haben, dass das nicht geht, und versucht haben, das Büro zu verlassen. Doch der Richter habe ihr den Weg abgeschnitten. Während er ihre Handgelenke an die Bürotür drückte, soll er die Praktikantin vergewaltigt haben. Blick verzichtet aus Respekt vor dem mutmasslichen Opfer auf eine detaillierte Schilderung der Geschehnisse, wie sie in der Strafanzeige steht.

Sie sitzt zitternd am Boden – er schwärmt von Konzertbesuchen

Als es vorüber war, habe die Praktikantin sofort das Büro verlassen wollen. «Ihre Beine versagten jedoch, und sie sackte zu Boden», schildert die Anwältin der Praktikantin den Vorfall in der Strafanzeige.

Als die Frau zitternd am Boden gesessen sei, habe Manuele G. so getan, als wäre nichts gewesen. «Er fragte sie nach ihrem Lieblingslied, zeigte ihr seine Playlists und erzählte von Konzerten, welche er besucht hatte.»

Nachdem die junge Frau sich etwas gefasst hatte, habe sie das Büro verlassen, ihre Tasche geholt und sei aus dem Gerichtsgebäude gerannt. Zusammen mit ihrem Freund sei sie ins Spital gegangen, um Beweise zu sichern. In ihrem Unterleib habe man dann auch die DNA des Richters gefunden, so Inside Justiz.

In den folgenden Tagen sei sie vollkommen überfordert gewesen, weil der Beschuldigte ihr zu Verstehen gegeben haben soll, dass sie den sexuellen Übergriffen zugestimmt habe.

Unter anderem folgende Nachricht des Richters habe dafür gesorgt, dass sie sich notfallmässig Hilfe von einer Psychiaterin holte und folglich krankgeschrieben wurde: «Ich hätte Lust, das zu wiederholen.»

«I halts nüm us»

Die junge Frau ist gemäss Strafanzeige schon während Monaten vor der Tat vom Verwaltungsrichter sexuell belästigt worden. Komplimente und Anzüglichkeiten seien fast an der Tagesordnung gewesen. Auch per internem Chat soll er ihr Eindeutiges gesendet haben: «I will di. Freu mi schu uf mora», soll er ihr geschrieben haben. Oder auch: «I halts nüm us» und «gsehsch umwerfend us».

Zudem soll der Richter sie schon vor der Tat mehrmals zu küssen versucht haben, und er habe probiert, sein Geschlechtsteil an ihr zu reiben. Er soll ihr auch angeboten haben, sich auf seinen Schoss zu setzen. Diese Grenzüberschreitungen habe die Praktikantin jederzeit «durch Zurückweichen oder Wegstossen» abgelehnt.

Richter in Graubünden sind «unantastbar»

Die Angst, ihre Praktikumsstelle zu verlieren und ihre berufliche Laufbahn in Gefahr zu sehen, habe sie davon abgehalten, die Vorkommnisse zu melden. Und: Der Richter habe ihr bereits im September vor der Tat erklärt, dass Richter im Kanton Graubünden «unantastbar» seien, heisst es in der Anzeige.

In den Gerichtsankündigungen des Regionalgerichts Plessur hält die Staatsanwaltschaft fest, dass sich die Gerichtspraktikantin in einem Abhängigkeitsverhältnis befunden habe. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, die Notlage seiner Praktikantin ausgenützt zu haben.

Zudem wirft die Staatsanwaltschaft des Kantons Graubünden dem Ex-Richter vor, im September 2023 anonyme Drohbriefe an die Praktikantin verschickt zu haben. Darin habe der Richter gedroht, es sei dafür gesorgt worden, dass sie ihre Anwaltsprüfung nicht bestehen werde.

Weder der angeklagte Manuele G. noch das mutmassliche Opfer wollten sich im Vorfeld der Verhandlung gegenüber Blick äussern. Gegenüber inside-justiz.ch stritt der Richter respektive seine Anwältin die Vorwürfe ab. Der sexuelle Kontakt sei einvernehmlich gewesen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Die Verhandlung beginnt heute um 9 Uhr – Blick berichtet live aus Chur.

* Name geändert