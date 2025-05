Brand Saunaofen verursacht Brand in Sils im Domleschg

Ein Ofen einer Sauna hat am Sonntag einen Schwelbrand in einem Mehrfamilienhaus in Sils im Domleschg GR ausgelöst. Ein Ehepaar musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital.

Publiziert: vor 46 Minuten