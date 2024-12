Gefährlicher Zwischenfall in Chur: Ein umstürzender Baum traf ein Auto auf der Malixerstrasse. Der Fahrer wurde verletzt, das Auto total beschädigt. Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle und leiteten den Verkehr um.

Baum kracht in Chur auf Auto – Fahrer verletzt!

Unfall ereignete sich kurz vor Mitternacht, Auto erlitt Totalschaden

Marian Nadler Redaktor News

Montagnacht kurz vor Mitternacht fuhr ein Auto in der Stadt Chur bergwärts über die Malixerstrasse in Richtung Churwalden. Im Bereich Städeli stürzte ein Baum auf das fahrende Auto. Der Fahrer verletzte sich dabei. Er wird sich zu einem späteren Zeitpunkt aus eigenem Antrieb zu einem Arzt begeben. Das Auto erlitt Totalschaden und wurde abgeschleppt. Das Tiefbauamt Graubünden befreite die Fahrbahn vom umgestürzten Baum. Der Verkehr wurde währenddessen einspurig geführt, wie es in einer Medienmitteilung der Stadtpolizei Chur heisst.