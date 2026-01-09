Schwerer Unfall auf der Malojastrasse: Eine Italienerin (33) überschlug sich am Donnerstagabend mit ihrem Auto bei Silvaplana GR. Nach einem Alkoholtest wurde ihr Führerausweis entzogen. Die Strasse blieb für eineinhalb Stunden gesperrt.

Strasse musste 1,5 Stunden gesperrt werden

Marian Nadler Redaktor News

Eine Italienerin (33) fuhr am Donnerstagabend – es war kurz vor 21 Uhr – auf der Malojastrasse H3 von Silvaplana in Richtung Maloja im Kanton Graubünden. Bei der Örtlichkeit Fiuors schleuderte ihr Auto auf der schneebedeckten Strasse und kollidierte mit der Böschung rechts, wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt.

Das Fahrzeug überschlug sich und kam mitten auf der Strasse zum Stillstand. Die Kantonspolizei Graubünden führte bei der Autolenkerin eine beweissichere Atemalkoholprobe aus. Aufgrund des Resultates wurde ihr Führerausweis aberkannt. Das total beschädigte Auto wurde aufgeladen und abtransportiert. Während der Arbeiten auf der Unfallstelle war die Strasse für rund eineinhalb Stunden gesperrt.