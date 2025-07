Weg aus Brienz GR: 25 Parteien ziehen eine Umsiedlung aus dem bergsturzbedrohten Bündner Dorf in Betracht. (Archivbild) Foto: TIL BUERGY

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Präventiv umsiedeln ist nicht ganz einfach. Wer kommt für die Kosten auf, wenn noch gar keine Schäden entstanden sind? Eine Arbeitsgruppe beschäftigt sich im Auftrag der zuständigen Gemeinde Albula mit diesen Fragen.

Klar ist, wer weg will aus Brienz GR, muss sein Zuhause dort abreissen. Erst dann bekommt der oder die Betroffene eine Entschädigung nach dem Waldgesetz. Bis dahin gewähren die Bündner Behörden einen Überbrückungskredit.

25 Parteien - also Familien, Paare oder Einzelpersonen - der insgesamt 80 Einwohnenden von Brienz GR ziehen eine solche Umsiedlung momentan in Betracht. Da es in der Schweiz keine vergleichbaren Fälle in dieser Grössenordnung gibt, stellt diese präventive Umsiedlung eine neuartige Aufgabe dar.