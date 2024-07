In Luven GR hat sich am Mittwochnachmittag ein Unglück ereignet. Ein Gleitschirmpilot stürzte ab und musste mit der Rega mittelschwer verletzt ins Spital geflogen werden.

Der 33-Jährige startete am Mittwoch am Piz Mundaun und wollte nach Ilanz fliegen. Gemäss ersten Abklärungen der Kantonspolizei Graubünden klappte ihm kurz nach 16 Uhr im Gebiet Maler in Luven der Schirm zusammen. Dadurch stürzte der Mann aus einer Höhe von rund zwanzig Metern ab.

Beim unsanften Aufprall auf einer Wiese erlitt er mittelschwere Rückenverletzungen. Durch den Rettungsdienst Surselva wurde der Verletzte notfallmedizinisch betreut und für die Bergung vorbereitet. Anschliessend wurde er mit einer Windenaktion von einer Rega-Crew geborgen und ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen.