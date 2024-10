Albulalinie der Rhätischen Bahn knapp zwei Wochen gesperrt

Zwischen Preda und Thusis GR fahren vom 4. bis 16. November keine Züge der Rhätischen Bahn. (Archivbild) Foto: GIAN EHRENZELLER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Zum einen würden Erneuerungen an der Fahrbahn im Touatunnel durchgeführt, schrieb die RhB am Montagnachmittag in einer Mitteilung. Gleichzeitig nutze man die Streckensperrung auch für die laufenden Instandstellungen am Portal des Versascatunnels.

Zwischen Thusis und Preda sind während der Sperrung Busse unterwegs. Der Bernina Express zwischen Chur und Tirano wie auch Gütertransporte werden über den Vereinatunnel umgeleitet.