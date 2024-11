Auto-Unfall in Bivio GR Crash auf schneebedeckter Strasse fordert drei Verletzte

Eine Kollision zwischen zwei Autos auf der Julierstrasse in Bivio GR hat am Freitagabend drei Verletzte gefordert. Eine Frau und ein Kind sowie ein 51-jähriger Mann wurden in verschiedene Spitäler gebracht, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte.