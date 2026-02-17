Maschine reisst Arbeiter in Bever GR zwei Finger ab

Ein 32-jähriger Bauarbeiter hat am Montag bei einem Arbeitsunfall in Bever GR einige Glieder an zwei Fingern verloren. Er reinigte einen Verputzmischer, als er gemäss Polizeiangaben mit der rechten Hand in die laufende Maschine geriet. Die Rega flog den Mann ins Spital.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der 32-jährige Rumäne reinigte am Montag um 15.30 Uhr in einem Neubau in Bever einen Verputzmischer. Dabei geriet er mit der rechten Hand in die laufende Maschine, wie die Kapo Graubünden mitteilt.

Dabei riss es ihm an zwei Fingern einige Glieder ab. Arbeitskollegen betreuten ihn bis zum Eintreffen eines Teams der Rettung Oberengadin. Dieses transportierte ihn zur Rega-Basis in Samedan, von wo aus er ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen wurde. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genauen Umstände dieses Arbeitsunfalls ab..