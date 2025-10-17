Der Mann wurde ins Spital gebracht.
Foto: Kapo GR
Johannes HilligRedaktor News
Der Mann (30) war am Donnerstag vor 15 Uhr damit beschäftigt, auf einem Anhänger Äste mit einer Kettensäge zu zerkleinern. Dabei kam es gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Graubünden zu einem Rückschlag der Säge, wodurch der Mann eine Schnittwunde unterhalb des linken Auges erlitt.
Arbeiter einer nahegelegenen Baustelle leisteten ihm Erste Hilfe. Ein Team des Rettungsdienstes Surselva versorgten den Verletzten medizinisch und transportierte ihn ins Spital nach Ilanz.