Ein 30-jähriger Arbeiter wurde in Laax bei einem Unfall mit einer Kettensäge im Gesicht verletzt. Der Mann erlitt eine Schnittwunde unter dem linken Auge und wurde ins Spital nach Ilanz gebracht.

Der Mann wurde ins Spital gebracht. Foto: Kapo GR

30-jähriger Mann wurde vor 15 Uhr beim Zerkleinern von Ästen verletzt

Johannes Hillig Redaktor News

Der Mann (30) war am Donnerstag vor 15 Uhr damit beschäftigt, auf einem Anhänger Äste mit einer Kettensäge zu zerkleinern. Dabei kam es gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Graubünden zu einem Rückschlag der Säge, wodurch der Mann eine Schnittwunde unterhalb des linken Auges erlitt.

Arbeiter einer nahegelegenen Baustelle leisteten ihm Erste Hilfe. Ein Team des Rettungsdienstes Surselva versorgten den Verletzten medizinisch und transportierte ihn ins Spital nach Ilanz.