Der 21-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen am Oberkörper.
Foto: Kapo GR
Darum gehts
- Forstarbeiter in Ilanz von umfallendem Baum getroffen und verletzt
- Baum fiel nicht wie geplant und rutschte nach hinten
- 21-jähriger Mann erlitt Verletzungen am Oberkörper und einen Armbruch
Gemeinsam mit einem Arbeitskollegen war ein Forstarbeiter (21) am Mittwoch um 14.30 Uhr im Gebiet Uaul Grond mit Forstarbeiten beschäftigt. Als ein Baum gefällt wurde, fiel dieser nicht wie geplant nur nach vorne, sondern rutschte noch ein Stück nach hinten.
Dabei wurde der 21-Jährige vom Baum erfasst und erlitt dabei Verletzungen am Oberkörper sowie einen Armbruch. Sein Arbeitskollege leistete Erste Hilfe. Eine Rega-Ärztin versorgte den Verletzten. Er wurde in einer Windenaktion geborgen und ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen.