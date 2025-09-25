Ein 21-jähriger Forstarbeiter wurde am Mittwochnachmittag in Ilanz von einem umfallenden Baum getroffen und verletzt.

Der 21-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen am Oberkörper. Foto: Kapo GR

Darum gehts Forstarbeiter in Ilanz von umfallendem Baum getroffen und verletzt

Baum fiel nicht wie geplant und rutschte nach hinten

21-jähriger Mann erlitt Verletzungen am Oberkörper und einen Armbruch

Johannes Hillig Redaktor News

Gemeinsam mit einem Arbeitskollegen war ein Forstarbeiter (21) am Mittwoch um 14.30 Uhr im Gebiet Uaul Grond mit Forstarbeiten beschäftigt. Als ein Baum gefällt wurde, fiel dieser nicht wie geplant nur nach vorne, sondern rutschte noch ein Stück nach hinten.

Dabei wurde der 21-Jährige vom Baum erfasst und erlitt dabei Verletzungen am Oberkörper sowie einen Armbruch. Sein Arbeitskollege leistete Erste Hilfe. Eine Rega-Ärztin versorgte den Verletzten. Er wurde in einer Windenaktion geborgen und ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen.