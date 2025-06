Arbeitsunfall Bauer bei Unfall in der Surselva verletzt

Ein 49-jähriger Landwirt ist am Freitagnachmittag in der Surselva GR bei einem Arbeitsunfall mittelschwer verletzt worden. Sein landwirtschaftliches Fahrzeug geriet in steilem Gelände in Schräglage und kippte auf die linke Seite.

Publiziert: 10:56 Uhr