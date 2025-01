Am Sertigpass in Davos Zwei Skitourengänger von Lawine erfasst – tot

Tragischer Lawinenunfall am Sertigpass in Davos: Zwei niederländische Skitourengänger, 31 und 35 Jahre alt, kamen am Donnerstag ums Leben. Eine Gruppe von vier Personen wurde von zwei aufeinanderfolgenden Lawinen erfasst, trotz vollständiger Lawinenausrüstung.