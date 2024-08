In der Nacht auf Freitag hat die Kantonspolizei Graubünden zwei Männer verhaftet. Die beiden Männer griffen mutmasslich einen 19-jährigen Orthodoxen tätlich an.

Symbolbild

In der Nacht auf Freitag erhielt die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden die Meldung, wonach ein jüdischer Feriengast von zwei unbekannten Männern tätlich angegriffen wurde. Kurz darauf konnten die alarmierten Einsatzkräfte des Polizeistützpunktes Davos zwei verdächtige Männer an der Grüenistrasse in Davos Platz feststellen.

Diese versuchten sich einer Kontrolle zu entziehen, was jedoch misslang. Die beiden abgewiesenen Asylsuchenden, ein 24-Jähriger und ein 29-Jähriger mit nicht geklärter Staatsangehörigkeit aus dem Ausreisezentrum Flüeli in Valzeina, wurden daraufhin festgenommen.

Nicht die einzige Straftat in der Nacht

Laut den Ermittlungen der Kantonspolizei Graubünden stehen die beiden Männer unter dringendem Tatverdacht, den jüdisch-orthodoxen Mann aus Grossbritannien am Freitag kurz vor 1 Uhr tätlich angegriffen zu haben.

Zudem stehen sie in Verdacht, zwei Einschleichdiebstähle in der gleichen Nacht in Davos Platz begangen zu haben. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft prüft die Kantonspolizei Graubünden, ob die beiden Männer für weitere Delikte in Frage kommen. Die Ermittlungen laufen weiter.