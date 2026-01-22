«Jeder Mensch in diesem Raum ist ein Star»

Den Nahostkonflikt zu lösen, sei ein harter Job gewesen, so Trump. Gaza soll laut ihm wiederaufgebaut werden. «Wir werden sehr erfolgreich in Gaza sein», verspricht er.

«Die Vereinten Nationen haben grosses Potenzial, aber sie haben es nie genutzt», kritisiert Trump die Uno. «Sie konnten diese acht Kriege nicht beenden.»

Trump schlägt eine Kombination aus Friedensrat und Uno vor. «Zusammen sind wir in einer Position, Jahrzehnte von Blutvergiessen zu beenden.» Trumps Ziel ist Weltfrieden. «Jeder Mensch in diesem Raum ist ein Star», ist Trump der Ansicht.