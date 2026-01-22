Albaniens Präsidentin flüstert Trump etwas zu
Als die albanische Präsidentin Platz nimmt, flüstert sie Trump eine Zeit lang etwas ins Ohr. Geht es vielleicht um einen Konflikt auf dem Balkan?
Bulgarischer Präsident mit Zettel-Fail
Was ist da denn los? Dem bulgarischen Präsidenten fällt beim Hochhalten des unterschriebenen Dokuments nicht auf, dass er den Zettel festhalten muss. Trump gefällt das nicht wirklich. Es ist aber keine Zeit. Schon liegt die Mappe wieder auf dem Tisch.
Jetzt wird die Charta unterzeichnet
Trump beendet seine Rede. Nun wird die Friedensratscharta unterzeichnet. Zum Stift greifen zunächst Trump selbst, sowie die Vertreter von Bahrain und Katar. Trump hält das Dokument hoch. Er hat gross «Danke» daraufgeschrieben. Nach und nach unterzeichnen jetzt auch die anderen Länder die Charta.
«Jeder Mensch in diesem Raum ist ein Star»
Den Nahostkonflikt zu lösen, sei ein harter Job gewesen, so Trump. Gaza soll laut ihm wiederaufgebaut werden. «Wir werden sehr erfolgreich in Gaza sein», verspricht er.
«Die Vereinten Nationen haben grosses Potenzial, aber sie haben es nie genutzt», kritisiert Trump die Uno. «Sie konnten diese acht Kriege nicht beenden.»
Trump schlägt eine Kombination aus Friedensrat und Uno vor. «Zusammen sind wir in einer Position, Jahrzehnte von Blutvergiessen zu beenden.» Trumps Ziel ist Weltfrieden. «Jeder Mensch in diesem Raum ist ein Star», ist Trump der Ansicht.
«Fast jedes Land möchte teilnehmen»
Trump fühlt sich geehrt, Chef des Friedensrats zu sein. «Wir haben eine grossartige Gruppe an Menschen», findet er. «Fast jedes Land möchte teilnehmen», lügt er. Sein Panel auf der Bühne beweist: Viele wichtige Staaten fehlen.
«Ich mag all diese Menschen», fährt Trump fort. «Vergangenes Jahr haben wir den Gaza-Konflikt für immer beendet», behauptet er. «Menschen hungerten. Es war schlimm», sagt er zu den Zuständen im Gazastreifen. «Man hört keine Geschichten mehr von hungernden Menschen.»
«Weiss nicht, was mit Spanien los ist»
Trump spricht an, dass die Nato-Mitgliedsstaaten ihre Verteidigungsausgaben auf fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts erhöht haben. «Alle bis auf Spanien. Ich weiss nicht, was mit Spanien los ist», merkt Trump an.
Trump lobt das US-Militär als mächtigste Truppe der Welt. Ferner geht es um Venezuela. «Sie haben so viel Öl», erklärt Trump. «Aber sie haben kaum Produktion. Alle Ölfirmen wollen da rein.» Venezuela habe ihn gebeten, keine zweite Welle von Angriffen anzuordnen.
Hamas soll Waffen abgeben
Wie schon bei seiner Rede am Mittwoch behauptet Trump jetzt, Hamas-Kämpfer würden mit Gewehren in den Händen geboren. «Sie müssen ihre Gewehre abgeben», fordert Trump.
«Wir haben das iranische Nuklearprogramm ausgelöscht», sagt Trump. «Iran will mit uns sprechen und wir werden sprechen», verspricht er. In seiner ersten Amtszeit sei auch der Islamische Staat (IS) ausgelöscht worden, springt Trump weiter. «Viele gute Dinge sind passiert», ergänzt Trump.
«Wenn Amerika boomt, boomt die ganze Welt»
In typischer Trump-Manier gibt es wieder grosse thematische Sprünge. «Wir haben die schlimmste Inflation in der Geschichte geerbt», spricht Trump jetzt über US-Innenpolitik. «Wenn Amerika boomt, boomt die ganze Welt», glaubt Trump. «Heute ist die Welt reicher und sicherer als vor einem Jahr», schiebt er nach.
Anschliessend zählt Trump auf, welche Kriege er beendet haben will. «Wir arbeiten an Ägypten und Äthiopien», verrät der US-Präsident. Weiterhin lügt Trump wieder über die Wahl 2020, die seiner Ansicht nicht rechtmässig ablief.
Trump behauptet, acht Kriege beendet zu haben
Trump bedankt sich bei seinem Aussenminister Marco Rubio und seinem Sondergesandten Steve Witkoff. «Wir haben den Gaza-Konflikt gelöst und acht Kriege beendet. Niemand hielt das für möglich», lobt Trump sich und sein Team. Nur einen konnte der Republikaner bislang nicht beenden, wie er einräumt: den Ukraine-Krieg. Trump bedankt sich auch bei der US-Botschafterin in der Schweiz, Calista Gingrich.
Trump kommt unter Applaus auf die Bühne
Jetzt betritt US-Präsident Donald Trump die Bühne. Er wird als Chairman des Friedensrats vorgestellt. Direkt geht er zum Rednerpult und beginnt zu reden.