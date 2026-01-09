Am Donnerstagmorgen warnt der Bund in vielen Regionen vor anfrierendem Regen. Autofahrer sollen sich vor Antritt ihrer Fahrt über Strassenverhältnisse informieren. Im Wallis und Berner Oberland gilt nach wie vor eine Schneewarnung. Es kam bereits zu Unfällen.

Darum gehts Strassenglätte entsteht durch verringerten Reibungswiderstand auf der Fahrbahnoberfläche

Schwierigkeiten beim Bremsen, Lenken und Anfahren erhöhen Unfallrisiko erheblich

Winterliche Bedingungen fordern von Fahrern erhöhte Vorsicht und angepasste Geschwindigkeit Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Nach tiefen Temperaturen und Schneefall ist es am Donnerstagmorgen schweizweit glatt auf den Strassen. Meteo Schweiz hat Gefahrenstufe 2 (mässige Gefahr) für praktisch alle Regionen herausgegeben. Autofahrern sollten ihre Geschwindigkeit anpassen und Informationen über die Verkehrslage einholen.

Bereits am späten Mittwochabend kam es in Hundwil AR zu einem Unfall aufgrund von schneebedeckten Strassen. Kurz nach 23 Uhr fuhr ein 36-jähriger Mann mit einem Lastwagen und angekoppeltem Anhänger eines Tiertransporters auf der Hauptstrasse von Appenzell durch Hundwil in Richtung Waldstatt.

LKW verliert Pflug

In der Linkskurve am Dorfeingang von Hundwil kam der leere Anhänger ins Rutschen und scherte mit dem Heck nach rechts aus. Er prallte in der Folge gegen ein neben der Strasse parkiertes Auto und schob dieses gegen eine Hausmauer. Der Lenker wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Am Donnerstagmorgen kämpfen zudem viele Autofahrer mit winterlichen Bedingungen. «Zwischen Chur und Domat/Ems hat ein Lastwagen seinen Pflug verloren», berichtet ein Leserreporter. Die Kantonspolizei Graubünden hat auf Anfrage keine Kenntnis von diesem spezifischen Vorfall – bestätigt jedoch, dass es im ganzen Kanton zu kleineren Verzögerungen gekommen sei.

Schneewarnung in mehreren Landesteilen

Im Wallis und im Berner Oberland gilt nach wie vor eine Schneewarnung der Stufe 3 (erhebliche Gefahr). Es ist bis Sonntag mit Mengen bis 80 Zentimeter zu rechnen. Die stärkste Phase ist für Donnerstagmorgen bis Freitagmorgen prognostiziert.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Am Freitag zieht zudem ein Bombenzyklon vom Atlantik Richtung Europa. Zunächst erreicht der Sturm die Benelux-Staaten und schliesslich Deutschland. «Die Schweiz wird nicht vom Sturmtief selbst getroffen, aber von dessen Windfeld», sagte Meterologe Michael Eichmann von Meteo News zu Blick.

Bist du selbst von Schnee und Eis betroffen? Wie machst du dich winterfest? Schickt uns eure Tipps, Bilder und Videos per Whatsapp (079 813 80 41) oder über den Leserreporter-Button in der Blick-App!