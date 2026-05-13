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Menschen zelten vor Store für Uhr von Swatch und Piguet
Für neue «Royal Pop»-Uhr
Menschen zelten vor Swatch-Store
Swatch und Audemars Piguet machen gemeinsame Sache – doch statt einer günstigen Royal Oak gibts eine Pop-Art-Taschenuhr. Die Fans reagieren zwischen Hype, Spott und blankem Entsetzen.
Publiziert: 07:37 Uhr
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