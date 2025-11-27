Darum gehts
- Urnen am Bahnhof Villars-sur-Glâne FR gefunden. Unbekannte drangen nachts in Friedhof ein
- Alle entwendeten Urnen wurden in der Nähe wiedergefunden, einige beschädigt
- Zehn Nischen aufgebrochen, neun Urnen entwendet, vier davon beschädigt
Am Donnerstag, kurz vor 7 Uhr morgens, wurde die Einsatz- und Alarmzentrale (EAZ) der Kantonspolizei Freiburg darüber informiert, dass am Bahnhof Villars-sur-Glâne Urnen gefunden worden seien.
Die ausgerückten Polizeikräfte stellten vor Ort fest, dass das Kolumbarium des Friedhofs von Villars-sur-Glâne in der Nacht von Vandalen beschmutzt und zehn Nischen aufgebrochen worden waren. Ausserdem wurden neun Urnen entwendet.
Wer hat etwas gesehen?
Alle Urnen konnten in der Nähe der Kirche und am Bahnhof von Villars-sur-Glâne wiedergefunden werden. Vier davon waren beschädigt, wie die Kantonspolizei in einer Pressemitteilung schreibt.
Derzeit läuft eine Ermittlung, um die Täter dieser Störung der Totenruhe zu identifizieren. Die Kantonspolizei bittet um Hinweise: Alle Personen, die Informationen zum Vorfall haben, werden gebeten, die Kantonspolizei Freiburg unter der Nummer 026 347 01 17 zu kontaktieren.