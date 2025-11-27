Vandalen haben in Villars-sur-Glâne das Kolumbarium des Friedhofs geschändet und neun Urnen entwendet. Die Polizei fand alle Urnen in der Nähe wieder, vier davon waren beschädigt. Die Kantonspolizei Freiburg ermittelt und bittet um Hinweise zur Aufklärung des Falls.

Alle entwendeten Urnen wurden in der Nähe wiedergefunden, einige beschädigt

Am Donnerstag, kurz vor 7 Uhr morgens, wurde die Einsatz- und Alarmzentrale (EAZ) der Kantonspolizei Freiburg darüber informiert, dass am Bahnhof Villars-sur-Glâne Urnen gefunden worden seien.

Die ausgerückten Polizeikräfte stellten vor Ort fest, dass das Kolumbarium des Friedhofs von Villars-sur-Glâne in der Nacht von Vandalen beschmutzt und zehn Nischen aufgebrochen worden waren. Ausserdem wurden neun Urnen entwendet.

Alle Urnen konnten in der Nähe der Kirche und am Bahnhof von Villars-sur-Glâne wiedergefunden werden. Vier davon waren beschädigt, wie die Kantonspolizei in einer Pressemitteilung schreibt.

Derzeit läuft eine Ermittlung, um die Täter dieser Störung der Totenruhe zu identifizieren. Die Kantonspolizei bittet um Hinweise: Alle Personen, die Informationen zum Vorfall haben, werden gebeten, die Kantonspolizei Freiburg unter der Nummer 026 347 01 17 zu kontaktieren.