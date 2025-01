David Schmutz will mit seinen Kindern den ersten Weihnachtstag auf der Piste verbringen. Doch eine Skifahrerin fährt ihn von hinten an und bringt ihn zu Fall. Anstatt zu helfen, verschwindet die Frau einfach. Schmutz ist fassungslos.

1/7 David Schmutz wollte den ersten Weihnachtstag mit seinen Kindern auf der Skipiste verbringen. Das Bild zeigt die drei an einem anderen Tag auf der Piste. Foto: zVg

Auf einen Blick Skifahrer von Unbekannter angefahren und schwer verletzt, Verursacherin flüchtet

Opfer erlitt Schlüsselbeinbruch und Gehirnerschütterung, sucht nach Unfallverursacherin «Tara»

Diesen ersten Weihnachtstag hatte sich David Schmutz (45) aus Rechthalten FR anders vorgestellt. Statt einen schönen Tag auf der Piste zu verbringen, landet er im Spital. Diagnose: Schlüsselbeinbruch und eine saftige Gehirnerschütterung.

Dabei hat Schmutz auf der Piste von Schwarzsee im Kanton Freiburg nicht etwa übertrieben. Nein, er wurde buchstäblich über den Haufen gefahren.

Von hinten angefahren

Es ist kurz nach Mittag, als Schmutz mit seinen Kindern, der Sohn ist zwölf, die Tochter neun, die erste Fahrt des Tages antritt. Eigentlich will er gar nicht Ski fahren gehen, doch das Wetter ist einfach zu gut. «Ich sagte noch, dass wir es ruhig angehen sollten, da wir ein paar Tage später in die Skiferien wollten», sagt er zu Blick.

Nur ein paar Minuten später liegt Schmutz schwer verletzt am Pistenrand. «Ich habe auf meine Kinder gewartet, da hat es plötzlich geknallt.» Was genau passiert ist, weiss Schmutz selbst nicht, er hat eine Erinnerungslücke von mehreren Stunden. Seine Kinder müssen ihm später erzählen, was vorgefallen ist. Und das ist sehr unschön. «Eine Skifahrerin hat mich gerammt und ist dann einfach abgehauen», fasst der 45-Jährige zusammen.

Schmutz sucht «Tara»

Durch den heftigen Aufprall zieht sich der Familienvater eine heftige Gehirnerschütterung und einen komplizierten Schlüsselbeinbruch zu. «Zum Glück hatte ich einen Helm auf, sonst wäre alles noch viel schlimmer gekommen.» Andere Skifahrer kümmern sich um den Verletzten, bis die Pistenrettung eintrifft. Die Unfallverursacherin ist zu diesem Zeitpunkt auch noch da. Doch niemand nimmt ihre Personalien auf. «Soweit ich weiss, wurde ihr gesagt, sie solle sich bei der Talstation melden», sagt Schmutz. Doch das tut die Frau nicht. Bis heute fehlt von ihr jede Spur! «Es war ein Fehler, nicht direkt ihre gesamten Personalien aufzunehmen», hadert der Verunfallte. «An diesem Tag ging vieles schief!»

Schmutz ist derweil so schwer verletzt, dass er mit der Rega ins Spital geflogen werden muss. Erst hier kommt er wieder langsam zu sich. Die Frau hat sich bei dem Unfall vermutlich nur leicht verletzt. «Sie sagte wohl, dass sie nur leichte Rückenschmerzen haben», so Schmutz.

Ein paar Details zur Identität der Unfallverursacherin gibt es aber trotzdem. «Offenbar heisst sie mit Vornamen Tara und spricht Berndeutsch», sagt Schmutz. Diese Details hat er von seinen Kindern. Für die Frau, die sich einfach von der Unfallstelle entfernt hat, findet er klare Worte. «Das ist eine riesige Sauerei und kriminell, das macht man einfach nicht.»

Happige Folgen

Zwar habe auch die Polizei versucht, «Tara» zu finden, sagt Schmutz. Doch bisher erfolglos. «Ich hoffe immer noch, dass sie sich meldet und die Verantwortung für den Unfall und die Folgen übernimmt.»

Diese haben es in sich, nicht zuletzt auch finanziell. Kommende Woche muss Schmutz am Schlüsselbein operiert werden. Der Bruch ist komplizierter als zunächst angenommen. «Keine Ahnung, wann ich wieder arbeiten kann», sagt Schmutz. Als Selbständiger im Bereich Gesundheitswesen bekommt er zwar auch Krankentaggeld, doch Umsatz kann er nicht machen. «Das ist eine schlimme Sache.»

Wegen des Unfalls fielen auch die geplanten Skiferien in Leukerbad VS ins Wasser. «Die Kosten waren nicht erstattbar», sagt das Unfallopfer. «Auch hier erwarte ich von der Frau eine Entschädigung.»

Obwohl inzwischen einige Zeit seit dem Unfall vergangen ist, hofft Schmutz immer noch darauf, dass sich «Tara» meldet. «Oder jemand, der die Frau kennt, weiss, wer sie ist.» Dann müsste sich Schmutz wenigstens nur noch um seine körperliche Genesung kümmern.