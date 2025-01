Am Freitag kam es im Bündner Skigebiet Tschiertschen zu einem Skiunfall. Ein 55-jähriger Mann verunglückte am Nachmittag, begab sich anschliessend in sein Feriendomizil, wo er am Folgetag starb.

Skifahrer (†55) stirbt am nächsten Tag in Ferienwohnung

Angela Rosser Journalistin News

Im Skigebiet Tschiertschen im Kanton Graubünden kam es am Freitag zu einem Skiunfall. Der verunfallte Skifahrer verstarb am nächsten Tag.

Der 55-jährige Mann war am Freitag mit seinem Sohn im Skigebiet am Skifahren. Um zirka 15.30 Uhr kam es zu einem Skiunfall, bei dem der Mann auf der Piste-Fups 1b, im Bereich Foppa und Eisfeld, stürzte. Der Wintersportler begab sich selbständig in sein Feriendomizil, in welchem er am Folgetag verstarb.

Personen werden gebeten, welche Hinweise zum Skiunfall machen können, sich mit der Fahndung Chur, Telefon 081 257 73 00, in Verbindung zu setzen. Insbesondere sucht die Kantonspolizei Graubünden eine blonde Skifahrerin, welche den Verunfallten nach dem Sturz ansprach und ihre Hilfe anbot. Die Staatsanwaltschaft Graubünden hat die Untersuchung zu diesem Skiunfall aufgenommen.