Wasser aus Swimmingpool sorgt für Fischsterben

Ein toter Fisch im Bach von Farvagny-le-Grand.
Foto: Handout Kantonspolizei Freiburg
Die Einsatzkräfte hatten am Sonntagmittag eine Chlorkontamination festgestellt. Ermittlungen ergaben, dass Poolwasser in den Bach gelangt war. Wie es dazu kam, werde noch abgeklärt. Ein 51-jähriger Mann gilt als mutmasslicher Verursacher und wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.
Die Behörden erinnerten daran, dass Poolwasser nur nach den Empfehlungen des Amts für Umwelt entsorgt werden darf.