DE
FR
Abonnieren

Bach in Freiburg verschmutzt
Wasser aus Swimmingpool sorgt für Fischsterben

Ein Bach in Farvagny-le-Grand FR ist am Sonntagnachmittag durch Chlor aus einem Swimmingpool verschmutzt worden. Mehrere Fische verendeten, wie die Kantonspolizei Freiburg am Mittwoch mitteilte.
Publiziert: 16:32 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
Ein toter Fisch im Bach von Farvagny-le-Grand.
Foto: Handout Kantonspolizei Freiburg
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die Einsatzkräfte hatten am Sonntagmittag eine Chlorkontamination festgestellt. Ermittlungen ergaben, dass Poolwasser in den Bach gelangt war. Wie es dazu kam, werde noch abgeklärt. Ein 51-jähriger Mann gilt als mutmasslicher Verursacher und wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Die Behörden erinnerten daran, dass Poolwasser nur nach den Empfehlungen des Amts für Umwelt entsorgt werden darf.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen