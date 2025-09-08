Groupe E baut in Freiburg weitere 15 Stellen ab

Die Groupe E verzeichnete 2024 einen Einbruch beim Betriebsergebnis. Der Freiburger Energieversorger plant deshalb seit diesem April eine Restrukturierung. Diese führt jetzt zu einem Abbau von weiteren 15 Stellen.

1/2 Der Energieversorger Groupe E kündigt in der Westschweiz den Abbau von weiteren 15 Stellen an. Bereits im April machte der Konzern öffentlich, dass insgesamt 188 Stellen abgebaut werden sollen. Foto: Christian Beutler

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Es sind harte Zeiten für den Energieversorger Groupe E mit Sitz in Granges-Paccot FR. Der Konzern setzt die Umstrukturierung beim Sorgenkind DTI weiter fort. Dies führt zu einem Abbau von weiteren 15 Stellen.

Der Groupe-E-Bereich «Direktion Technik und Infrastruktur» (DTI) soll autonomer werden. Die Firmen, die zum Bereich gehören, werden nun in die neu gegründete Holdinggesellschaft Groupe E Tech AG eingebracht, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Die einzelnen Geschäftsbereiche sollen demnach «echte Unternehmensleiter» erhalten. Sie seien für das vollständige Management ihrer jeweiligen Aufgaben verantwortlich, von der Angebotserstellung bis zur Ausführung der Arbeiten – und für die erzielten Ergebnisse.

Im Rahmen dieser Umstrukturierung wechseln laut den Angaben Mitarbeitende mit bereichsübergreifenden Funktionen per 1. Januar 2026 zu Groupe E Tech AG. Diese Umstrukturierung führe aber gleichzeitig auch zu einer Veränderung des Personalbestands, was in den nächsten zwei Jahren innerhalb der Gruppe zu einem Abbau von rund 15 Arbeitsplätze führe.

Bei DTI läuft seit Monaten eine grosse Umstrukturierung, weil sich der Unternehmensbereich mit einem ausgeprägten Absatzrückgang bei Fotovoltaikanlagen und Wärmepumpen konfrontiert sah. In deren Rahmen wurde bereits ein Abbau von 168 Stellen angekündigt.