Flop-Schlösser auf dem Markt

Herstellerin des Schlosses, das Blick getestet hat, ist die deutsche Firma Burg-Wächter

Robin Bäni Redaktor

Ein Dosenöffner soll Dosen öffnen. Ein Feuerlöscher soll Feuer löschen. Und ein Schloss – nun ja, ein Schloss soll schliessen, und zwar so, dass es niemand anderes aufkriegt. Manche Gegenstände tragen ihren Zweck im Namen, so eindeutig ist ihre Funktion. Erfüllen sie ihre simple Aufgabe nicht, drängt sich die Existenzfrage auf: Was soll dieses Ding?

Genau so ein Ding hängt auch in den Regalen der Migros. Es nennt sich Zylinder-Vorhängeschloss C-Line 222 25. Ein Name, der nach Hochsicherheit klingt. Doch der Schein trügt. Blick hat mehrere Exemplare dieses Modells getestet. Eigentlich sollte ein Schlüssel nur das dazugehörige Schloss öffnen. Aber siehe da: Teils liessen sich mit einem einzigen Schlüssel wildfremde Schlösser aufdrehen. Und das nicht mit Gewalt. Nicht mit einem Trick. Sondern mit einem sanften Klick, als wäre das völlig normal. Tatsächlich ist das kein Einzelfall, sondern laut Experten ein generelles Problem bei Billigschlössern.

Massiver Messingkörper, massive Mängel?

Die Herstellerin, die deutsche Firma Burg-Wächter, nennt das Schloss auf ihrer Website «robust». Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, sichere es «Türen und Tore sowie Hab und Gut optimal». Auf der Verpackung in der Migros wird das Schloss mit zwei Attributen beworben: «Massiver Messingkörper»» und «solide Qualität». Dass das Schloss gelegentlich vor fremden Schlüsseln kapituliert, bleibt unerwähnt.

Die Migros schreibt auf Anfrage, es handle sich beim Schloss um ein Markenprodukt, das auch bei anderen Händlern erhältlich sei – europaweit. Der Hersteller trage die Verantwortung dafür, dass es «praktisch ausgeschlossen» sei, ein anderes Schloss mit demselben Schlüssel zu öffnen. Soll heissen: Wir waschen unsere Hände in Unschuld.

Burg-Wächter wird Post erhalten. «Wir haben bereits eine Anfrage gestellt», schreibt die Migros. Sollte sich herausstellen, dass eine Charge mit identischen Zylindern und Schlüsseln angeliefert wurde, «werden wir umgehend beim Lieferanten eine Klärung und Korrektur der Situation einfordern.» Weitere Massnahmen mache die Migros von der Stellungnahme des Produzenten abhängig.

Burg-Wächter selbst bleibt auf Anfrage vage. Ihre Schlösser würden sich in puncto «Verwendungszwecken, Grösse, Eigenschaften, Preis und Qualität» unterscheiden. Das fragliche Modell gehört zur Kategorie «Basic», heisst es. Und: «Nur in sehr seltenen Fällen findet sich die gleiche Schliessung bei zwei gekauften Produkten wieder.» Doch stimmt das?

Zackenschlüssel? Zack, offen!

Gäbe es die Berufsbezeichnung «Schloss-Experte», würde sie auf Ronny Zaugg (45) zutreffen, den Geschäftsführer der Zaugg Schliesstechnik AG. Er sagt: «Dieses Schloss bietet eine tiefe bis nicht vorhandene Sicherheit.» Der Grund: der sogenannte «Zackenschlüssel». Je simpler dessen Profil, desto geringer die Anzahl möglicher Schliessungen. In der industriellen Massenproduktion entstehen dadurch zig Tausende Schlüssel, die sich zum Verwechseln ähneln – und dadurch andere Schlösser aufsperren können.

«Das betrifft übrigens nicht nur solche Vorhängeschlösser», warnt Zaugg. Sondern generell billige Zackenschlüssel, also auch Veloschlösser. Kurzum: Was nach Sicherheit aussieht, ist oft nur ein Placebo aus Messing. Ein Gauner benötigt da keinen Bolzenschneider. Mit etwas Diebesglück reicht ein Schlüssel aus dem Detailhandel.