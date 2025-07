Fisch-Kebab aus Berlin Schweizer Döner-Kings schmunzeln über Neukreation

Zwiebeln, Rotkraut, Tomaten, Fleisch und ordentlich Joghurtsauce gehören für viele in einen perfekten Döner. In Berlin wird neuerdings aber auch Fisch in den Kebab gepackt. In der Schweiz ist das noch kein Thema.

