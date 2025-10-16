In Hallau im Kanton Schaffhausen brannte am Donnerstagmorgen ein Wohnhaus. Bei den Ermittlungen steht Brandstiftung im Vordergrund. Weiter wurde in der Nähe eine tote Person aufgefunden.

Gegen zwei Uhr früh am Donnerstagmorgen ging bei der Schaffhauser Polizei die Meldung ein, dass in einem Wohnhaus im Dorfzentrum in Hallau ein Feuer ausgebrochen sei, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Wie Blick bereits berichtete, ging bei Alertswiss gegen drei Uhr eine Warnung raus, dass die Anwohnenden die Fenster schliessen sollen. Diese wurde gegen 9 Uhr wieder aufgehoben

Wie die Polizei in der Mitteilung weiter schreibt, gehe man, aufgrund der bisherigen Ermittlungen, von Brandstiftung aus. Mehrere Anwohnerinnen und Anwohner mussten bei dem Einsatz evakuiert werden und wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.

Wie die Polizei am Nachmittag bekannt gibt, wurde in der Nähe auch noch eine tote Person, sowie ein kleiner Brandherd vorgefunden. Es werde natürlich auch ermittelt, ob die tote Person in einem Zusammenhang mit dem Brand stehe.

Am betroffenen Gebäude sowie mindestens einem der angrenzenden Wohnhäuser entstand Totalschaden.

