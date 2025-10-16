DE
FR
Abonnieren

Alertswiss warnt
Brände in Hallau SH führen zu starker Rauchentwicklung

In Hallau kommt es zu mehreren Bränden mit starker Rauchentwicklung. Alertswiss warnt vor unangenehmen Gerüchen und Verkehrsbeeinträchtigungen. Anwohner sollen Fenster schliessen und das Gebiet meiden.
Publiziert: vor 52 Minuten
|
Aktualisiert: vor 20 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
In der Gemeinde Hallau SH brechen in der Nacht auf Donnerstag gleich mehrere Brände aus.
Foto: BRK News
BlickMitarbeiter06.JPG
Chiara SchlenzAusland-Redaktorin

In der Gemeinde Hallau SH brennt es gleich mehrmals. Laut einer Warnung von Alertswiss um 3 Uhr morgens kommt es dadurch zu starker Rauchentwicklung. In der verschickten Warnung heisst es, dass die Brände zu einem «starken und unangenehmen Geruch» führen. An der Unglücksstelle sei zudem der Verkehr stark beeinträchtigt.

Alertswiss empfiehlt Anwohnern, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klimaanlagen auszuschalten. Ausserdem soll das betroffene Gebiet weiträumig umfahren werden. Laut BRK News stehen aktuell 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei im Einsatz.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen