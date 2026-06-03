DE
FR
Abonnieren

Fassade in Basler Dreispitz-Quartier brennt lichterloh
Feuerwehr versucht, Flammen in Griff zu bekommen

Feuer im Basler Dreispitz-Quartier. Videos von Blick-Lesern zeigen ein Gebäude im Vollbrand.
Publiziert: 22:20 Uhr
|
Aktualisiert: vor 40 Minuten
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen