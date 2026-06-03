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Fassade in Basler Dreispitz-Quartier brennt lichterloh
Fassade in Basler Dreispitz-Quartier brennt lichterloh
Feuerwehr versucht, Flammen in Griff zu bekommen
Feuer im Basler Dreispitz-Quartier. Videos von Blick-Lesern zeigen ein Gebäude im Vollbrand.
Publiziert: 22:20 Uhr
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Aktualisiert: vor 40 Minuten
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Gianfadri Conrad
Video-Redaktor Sport
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