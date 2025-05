ESC, Demos und Meisterfeier Basler Polizei zeigt sich bereit für Mega-Mai

Rund 10’000 Menschen protestierten am Eurovision Song Contest (ESC) in Malmö 2024 gegen die Teilnahme Israels. Die israelische Sängerin Eden Golan durfte ihr Zimmer zeitweise nicht ohne Begleitung verlassen. Könnten sich solche Szenen in Basel wiederholen?