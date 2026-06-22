DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Schweiz
Arian Bahrami (44) arbeitet vom See aus
«Es ist wie mein Büro»
Arian Bahrami (44) arbeitet aus «Home Office» am See
Arian Bahrami (44) arbeitet aus dem «Home Office» am See. Seine Lage an der Goldküste mit Restaurants, WCs und Glacestand sei perfekt.
Publiziert: vor 57 Minuten
Teilen
Kommentieren
News Schweiz
1:08
Sie fordern Gleichstellung
Tausende Menschen nehmen an feministischem Streik teil
0:43
Schock in Oftringen AG
Post-Lieferwagen brennt lichterloh
0:58
Mythos um Sicherheit
Schützt steckender Schlüssel vor Einbrechern?
1:12
Ranking von US-Magazin
Schweiz als bestes Land der Welt gekürt
1:51
Reportage
Erstes Hitze-Wochenende
«Wir warten seit Wochen auf dieses Wetter»
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen