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«Es ist wie mein Büro»
Arian Bahrami (44) arbeitet aus «Home Office» am See

Arian Bahrami (44) arbeitet aus dem «Home Office» am See. Seine Lage an der Goldküste mit Restaurants, WCs und Glacestand sei perfekt.
Publiziert: vor 57 Minuten
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