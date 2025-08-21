Dunkle Wolken ziehen über die Schweiz und bringen jede Menge Regen. Teilweise kommt so viel runter, dass der Bund die Gefahrenstufe 3 ausgerufen hat.

In diesen Regionen wird die Regenwalze heute zur Gefahr

1/8 Der Bund warnt vor Starkregen. Foto: Screenshot

Darum gehts Meteo Schweiz warnt vor starkem Regen in mehreren Kantonen

Gefahrenstufe 3 gilt für 13 Kantone bis Freitagmorgen

Erwartete Regenmenge bis zu 80 mm, Temperaturen sinken auf 21–23 Grad

Johannes Hillig Redaktor News

Was für ein Sauwetter! Statt in der Badi sich abzukühlen, kommt das Wasser jetzt vom Himmel. Schon am Mittwoch zogen Regenwolken über die Schweiz.

Im Kanton Schwyz kam es zu zahlreichen Einsätzen. Allein zwischen 19 und 22 Uhr gingen 50 Meldungen ein. Es ging dabei um überschwemmte Keller, durch Wasser und Geröll blockierte Strassen und über die Ufer getretene Bäche.

So verschüttete ein Erdrutsch die Wägitalerstrasse zwischen Siebnen SZ und Vorderthal im Bereich Rempen. Ein Blick-Leser berichtete von heftigem Regen, der die Region am Mittwochabend gegen 22 Uhr heimsuchte.

Wetterwarnung ausgerufen

Und der Donnerstag geht nass weiter. Meteo Schweiz warnt für einige Regionen. Es gilt teilweise die Gefahrenstufe 3 (erhebliche Gefahr).

Konkret gilt die Warnung für folgende Kantone:

Thurgau

St. Gallen

Aargau

Basel-Stadt

Basel-Land

Zürich

Schaffhausen

Glarus

Zug

Obwalden

Nidwalden

Luzern

Solothurn

Die Warnung gilt teilweise bis Freitagmorgen, 6 Uhr. Erwartete Mengen: bis zu 80 mm. Mögliche Auswirkungen laut Meteo Schweiz? «Steigender Wasserpegel von Bächen und normalerweise trockenen Gräben. Lokale Überschwemmungen, z. B. in Unterführungen, Tiefgaragen oder Kellern.» Es wird dringend empfohlen, Ufergebiete und steile Hänge zu meiden.

In Neuenburg, Freiburg und Jura gilt die Gefahrenstufe 2.

Bibbern statt sünnele

Schuld an der aktuellen Lage ist ein Tief mit vielen Wolken und Regengüssen. «Vormittags ist es gelegentlich nass, im Mittelland lässt sich phasenweise noch die Sonne blicken. Am Nachmittag gewittert es dann regional mit viel Starkregen», erklärte Meteorologe Michael Eichmann von Meteo News gegenüber Blick.

Die Temperaturen laden auch eher zum Bibbern ein als zum Sünnele: «Die Temperaturen gehen deutlich zurück. Die Höchstwerte liegen nur noch zwischen 21 und 23 Grad», sagt Eichmann. Am Donnerstag könnte es sogar sein, dass die 20-Grad-Marke nicht erreicht wird.

Immerhin: Die Aussichten für das Wochenende machen Hoffnung. Die Wolken verziehen sich wieder und die Sonne kommt raus.