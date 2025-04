Die Gräserpollensaison hat in der Schweiz begonnen, wie das Allergiezentrum Schweiz mitteilt. Rund 70 Prozent der Heuschnupfenpatienten reagieren allergisch auf Gräserpollen, die vor allem an warmen Tagen im Flachland zunehmen.

Die stärkste Pollenzeit hat in der Schweiz begonnen

1/4 Pollenallergiker aufgepasst: Die Gräserpollen fliegen schon. Foto: PATRICK PLEUL

Darum gehts Stärkste Pollensaison hat in der Schweiz begonnen, Gräserpollen fliegen wieder

Heuschnupfen kann zu Asthma führen, Leistungsfähigkeit beeinträchtigen

Etwa 70 Prozent der Heuschnupfenpatienten reagieren auf Gräserpollen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die stärkste Zeit der Pollensaison hat begonnen. Nach einer kurzen Pause wegen des kühlen Wetters fliegen nun die Gräserpollen, wie das Allergiezentrum Schweiz am Montag mitteilte. Etwa 70 Prozent der Menschen mit Heuschnupfen reagieren allergisch auf sie.

Vor allem an warmen und sonnigen Tagen seien im Schweizer Flachland zunehmende Mengen an Gräserpollen unterwegs. Weiterhin in der Luft seien gleichzeitig die hochallergenen Birkenpollen.

Vom Heuschnupfen zum Asthma

Das Allergiezentrum (aha!) empfiehlt Allergikerinnen und Allergikern, täglich die Pollenprognose zu prüfen und rechtzeitig Medikamente gegen Heuschnupfen einzunehmen. Heuschnupfen werde oft unterschätzt, betonte das Allergiezentrum. Wenn er nicht behandelt werde, könne sich daraus ein Asthma entwickeln. Die Symptome könnten zudem die Leistungsfähigkeit in Schule, Ausbildung, Sport oder auf der Bühne stark beeinträchtigen.

Die Gräserpollensaison 2025 hat in der Schweiz aufgrund des milden Winters und Frühlings einen frühen Start hingelegt, wie Regula Gehrig vom Bundesamt für Meteorologie Meteoschweiz, das auch das nationale Pollenmessnetz betreibt, in der Mitteilung erklärte. Die Vegetation liegt ein bis zwei Wochen vor dem langjährigen Mittel.

Höhepunkt im Mai und Juni

Eine kurze kühlere Phase vor Ostern habe das Wachstum zwar kurzzeitig verlangsamt, doch mit steigenden Temperaturen sei nun mit einer raschen Zunahme der Gräserpollen zu rechnen, so Gehrig weiter.

Laut dem privaten Wetterdienst Meteonews steigen die Temperaturen im Wochenverlauf stetig. Erst am nächsten Sonntag steigt laut den Prognosen das Schauerrisiko wieder an.

Die Gräserpollensaison dauert laut dem Allergiezentrum bis in den Spätsommer. Der Höhepunkt ist im Mai und Juni.