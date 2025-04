Massive Zunahme von Allergien «Jeder vierte Schweizer leidet an Heuschnupfen»

Die Nase läuft, die Augen jucken – willkommen in der Pollenzeit. Heuschnupfen betrifft inzwischen fast jede vierte Person in der Schweiz – und es werden stetig mehr. Warum ist das so? Nadia Ramseier vom Allergiezentrum Schweiz (aha!) erklärt.

Publiziert: vor 36 Minuten | Aktualisiert: vor 5 Minuten